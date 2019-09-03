"ANNE VE BABA OLUYORUZ!"

Geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren Gamze Erçel, sosyal medya hesabından hamile olduğunu, "Küçük bir sürprizimiz var. Yani şimdilik çok küçük... Şu an inanılmaz heyecanlı ve sabırsızız. Biz anne ve baba oluyoruz!" sözleriyle duyurmuştu.