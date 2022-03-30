"ÖYLE BİR ŞEY OLMA İHTİMALİ YOK"

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığına ilişkin haberlerle gündeme gelen Şıkel, "Hiç öyle bir şey yok. Kaan'la sadece arkadaşız, aramızda öyle bir şey olma ihtimali de yok." diyerek, dedikodulara son noktayı koymuştu.