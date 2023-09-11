Hande Erçel-Hakan Sabancı çifti: Her şey yolunda

ARTIK AŞKLARINI SAKLAMIYORLAR

Öte yandan Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkı son dönemin en çok konuşulan birlikteliklerinden. İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti.

İkili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı. Çift, artık aşklarını saklamıyor.