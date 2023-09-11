Hande Erçel-Hakan Sabancı çifti: Her şey yolunda
Bodrum'dan dönen Hakan Sabancı ile sevgilisi Hande Erçel, muhabirlerle sohbet etti. "Güzel bir haftasonu geçirdik" diyen ve bir hayli neşeli oldukları görülen çift, gazetecilerin 'evlilik' sorularına ise, "Teşekkür ederiz" yanıtını vermekle yetindi
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Geçtiğimiz gün Bodrum'da arkadaşının düğününe katılan Hakan Sabancı ile sevgilisi Hande Erçel, İstanbul'a döndü. Aşıklar, havaalanında objektiflere yansıdı.
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"GÜZEL BİR HAFTASONU GEÇİRDİK"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili, güzel bir haftasonu geçirdiklerini ve yakın arkadaşının en mutlu gününde yanında olmak için Bodrum'a gittiklerini ifade etti.
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EVLİLİK SORULARINA YANIT YOK
Yaklaşık 10 aydır birlikte olan Sabancı ile Erçel, gazetecilerin 'evlilik' sorularına ise "Teşekkür ederiz" yanıtını vermekle yetindi. Bir hayli neşeli oldukları görülen ikili, ardından hızla oradan uzaklaştı.
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ARTIK AŞKLARINI SAKLAMIYORLAR
Öte yandan Hande Erçel-Hakan Sabancı aşkı son dönemin en çok konuşulan birlikteliklerinden. İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti.
İkili, "Her şey çok güzel gidiyor. Tatilden geldik. Çok teşekkür ederiz" açıklamasını yapmıştı. Çift, artık aşklarını saklamıyor.
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GÜNBATIMI POZU
Hakan Sabancı, sevgilisiyle gün batımında verdikleri bu pozu sosyal medya sayfasına taşımıştı.
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Ayrıca temmuz ayında İtalya'nın Milano kentinde Coldplay konserine giden Hande Erçel ile Hakan Sabancı, daha sonra rotalarını tatil beldesi Portofino'ya çevirmişti.
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Erçel ile Sabancı, güneşin altında sık sık romantik anlar yaşamıştı.