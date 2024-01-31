Hande Erçel: Evlilik yok, oyunculuğa devam

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hande Erçel, Etiler'de objektiflere yansıdı. Kısa bir süre önce kızıla boyattığı saçlarını orjinal rengine döndüren Erçel; "Boyamak çok zormuş. Çok severek yaptım ama boyamak zorladı. Sadece kızıl rengi çok istiyordum. Onun için yaptım" dedi.