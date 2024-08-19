Hande Erçel'den yeni tatil pozları
Bir süredir sevgilisi Hakan Sabancı ile tatil yapan Hande Erçel'den yeni fotoğraflar geldi
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'Rüzgara Bırak' filmiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Mikonos'ta tatil yapmıştı.
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Ardından Türkiye'ye geri dönen ünlü oyuncu, birkaç gün sonra soluğu Atina'da aldı.
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Sevgilisi Hakan Sabancı ile denizin ve güneşin tadını çıkaran Hande Erçel, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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Ünlü oyuncu, birbirinden iddialı pozlarına "Görev dışı" notunu düştü. 30 yaşındaki Hande Erçel'in paylaştığı karelere binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Uzun süredir Hakan Sabancı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu; "Her şey çok yolunda, çok güzel gidiyor" demişti.
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Hande Erçel, Sabancı ile evlenecekleri yönündeki iddialara ise; "Olursa zaten bilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
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