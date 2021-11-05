"DİK DURMAYI ANNEMDEN ÖĞRENDİM"

Hande Erçel, daha önce hayattaki ilham kaynağının kanserle mücadele eden ve 2019'da vefat eden annesi Aylin Erçel'in olduğunu söylemişti.

Ünlü isim, annesi için, "Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.