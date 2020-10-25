"EDEP EN GÜZEL CEVAPMIŞ"

Senden öğrendiklerimle gurur duyuyorum. Beni daha da insan kılan bu acıyla öğrendiklerimle de... Sevginin enerjisi her şeyi sarıp sarmalarmış...

Edep en güzel cevapmış. Yaşarken tek kendi başına geldiğini düşünenlere 'Yalnız değilsiniz' demek istediğim için yazıyorum bunları. Kıymet bilmek çok kıymetli...