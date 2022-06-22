Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, reklamcı Caner Yıldırım ile 2019'da nikah masasına oturmuştu. Çiftin kızları Aylin Mavi, aynı sene dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz gün ablasını ve eniştesini ziyaret eden Erçel, eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Caner Yıldırım ile spor yapan Hande Erçel, eniştesine meydan okudu.

28 yaşındaki oyuncu, iddiayı kazandıktan sonra Yıldırım'ı ayağıyla havuza itti. Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarıyla yoğun ilgi gören Hande Erçel, gönderisine "Benimle iddiaya girmeyecektin!" şeklinde esprili bir not düştü.