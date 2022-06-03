MAKYAJSIZ HANDE

Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel, aracının içinde verdiği pozu 28 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun, "Ne güzel bir sabah..." notunu düştüğü gönderi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.