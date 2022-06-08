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Ünlü oyuncu Hande Erçel: İzinsiz fotoğrafınızı çekip, paylaşıyorlar! -Magazin Haberleri

Hande Erçel: İzinsiz fotoğrafınızı çekip, paylaşıyorlar!

Hande Erçel, mesleğinin olumsuz yanlarını anlattı. Ünlü oyuncu, "Herkes elindeki telefonla rahatça, hiç çekinmeden ve izinsiz fotoğrafınızı çekip, sosyal medyada paylaşabiliyor. Bu bana çok saygısızca geliyor" dedi

08.06.2022 - 08:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel (28), samimi açıklamalarda bulundu. Vogue Türkiye'nin yeni sayısına konuk olan Erçel, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

  • "ARTIK HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

    Kadın oyuncu olmanın zorluklarını dile getiren Hande Erçel, "Özellikle sektörde kadın oyuncu olmanın zorluklarıyla alakalı söylemek istediğim çok şey var. Çoğu zaman yaptığınız işlerden çok fiziksel görünümünüzle ön planda tutuluyorsunuz. Ne giydiğiniz, kilonuz ve güzellik sırlarınız gibi konular, hayallerinizden ya da emeklerinizden daha çok konuşuluyor. Sektörde bu konuda farkındalık artsa da hâlâ eksik yönler var. Artık herkes üzerine düşeni yapmalı. Kadınların yalnızca fiziksel özellikleriyle öne çıkarılıp, eleştirilmesine prim verilmemeli ve herkes yeteneğiyle, emeğiyle, hayalleriyle ön planda tutulmalı." dedi.

  • "BU BANA ÇOK SAYGISIZCA GELİYOR"

    Mesleğinin olumsuz yanlarını da anlatan Erçel, "Herkes elindeki telefonla rahatça, hiç çekinmeden ve izinsiz fotoğrafınızı çekip, sosyal medyada paylaşabiliyor. Bu bana çok saygısızca geliyor." şeklinde konuştu.

  • "TELEVİZYONA ARA VERDİM"

    Ünlü oyuncu, ayrıca uzun zamandır ilk kez tatil yapabildiği bir yıl geçirdiğini belirtti. Hande Erçel, "9 aydır televizyona ara verdim. İçime sinen, ilham verebilecek ve sınırlarımı zorlayacak bir karakterle dönmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

  • KAAN DA KONUŞTU

    Öte yandan Hande Erçel, Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra bir dönem rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Erçel, Kaan Yıldırım’la ilgili soruya "Her şey yolunda." yanıtını vermişti. Yıldırım’a da, “Güzel bir birlikteliğe başladınız. Hande Hanım ilişkinizi kabul etti, siz neler söyleyeceksiniz?” diye sorulmuştu.

    Ünlü oyuncu, "Her şey çok güzel, çok keyifli. Şükürler olsun, gayet güzel her şey." demişti.

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