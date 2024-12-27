Hande Doğandemir, Alp Dağları'nda yorgunluk attı

Hande Doğandemir, İsviçre'nin Cenevre kentinin doğayla baş başa bir tatil yaparak; 'Yaren Leylek', 'Daha İyi Bir Yarın', 'Hatırladığım Ağaçlar' filmlerinin tüm yorgunluğunu atarken, enerji topladı.

REKLAM advertisement1 Yoğun geçen bir yılın ardından Cenevre'de kendini özgür bırakan Hande Doğandemir, Alp Dağları'nın bembeyaz zirvelerinde ve huzurlu vadilerinde bolca vakit geçirdi. Tatil sırasında sık sık yürüyüş yapmayı, doğayı keşfetmeyi ve kendine vakit ayırmayı tercih etti.Oyuncunun sosyal medya hesaplarından paylaştığı doğal ve samimi kareler, hayranlarına da bu eşsiz örneklere tanıklık etme fırsatı verdi.

Tatil hakkında bulunduğu bir paylaşımda; “Doğanın içinde yaşadığı ruhuma ne kadar iyi geldiği bir kez daha harcanır. 2025’e yepyeni hedeflerle ve güçlü bir şekilde başlıyorum” dedi.