Türk kadın voleybolunun büyük kulüpleri Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit ve VakıfBank arasında sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Eczacıbaşı'nın yıldız oyuncusunu takımda tutmak için büyük çaba sarf ettiği öğrenilirken, 27 yaşındaki isme 2 yıllık sözleşme önerdiği fakat bunun kabul görmediği öğrenildi. Buna karşın Hande Baladın'ın F.Bahçe'nin 1 yıllık teklifine 'evet' dediği belirtildi.

SIRA ZEHRA GÜNEŞ'TE

Hande Baladın ile prensipte anlaşan F.Bahçe'nin, VakıfBank'ın Zehra Güneş için de devrede olduğu ve 25 yaşındaki isimle görüşmelerin olumlu bir şekilde devam ettiği aktarıldı.