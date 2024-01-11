'Hamiyet' gala yaptı

"YOĞUN DUYGULAR YAŞIYORUZ"

Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz Düzağaç, tiyatro oyununu seyretmeye gidenler arasındaydı. Düzağaç; "Kızım aslında tatil diye burada. Londra'da yaşıyor kendisi. Zorluğunu yaşıyoruz tabii ki... Yoğun duygular yaşıyoruz aslında. Özlem ve kaygı karışık... Okulu da bitiyor aslında ama gençlerin çok da tavsiyeye ihtiyacı yok. Kararlılar ve zekiler" dedi.