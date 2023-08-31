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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Hamilton ve Russell'a yeni sözleşme - Motor Sporları Haberleri

        Hamilton ve Russell'a yeni sözleşme

        Formula 1 takımlarından Mercedes, Büyük Britanyalı sürücüleri Lewis Hamilton ve George Russell'ın sözleşmelerini 2025 yılına kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:06 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:06
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        Hamilton ve Russell'a yeni sözleşme
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        Takımdan yapılan açıklamada, Hamilton ve Russell'ın 2025 sezonu sonuna kadar Mercedes'in sürücü koltuğunda oturmaya devam edeceği belirtildi.

        McLaren ile 2007'de F1 kariyerine başlayan ve 2013'te Mercedes'e geçen 38 yaşındaki Hamilton, 103 yarış birinciliği ve 7 şampiyonluk kazandı.

        F1'e 2019'da adım atan 25 yaşındaki Russell ise geçen sene devraldığı Mercedes koltuğunda bir yarış galibiyeti elde etti.

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