Hamilelikte plastiğe maruz kalınması bebekte öğrenme bozukluğuna yol açıyor

'BEBEĞİN SİNİR DOKUSUNU BASKILIYOR'

Sezaryen doğumda plastiğe çok fazla maruz kalındığını söyleyen Yıldırım, "Özellikle sezaryen doğumlar, bu plastik maruziyetini arttırıyor. Sezaryen doğum sonucu mecburen çok fazla tıbbi cihaz kullanıldığı, anne sütünün gelmemesiyle de yeni doğan bebekte biberon ve emzik kullanımı bir mecburiyet haline geliyor. Sıklıkla plastik ve kozmetiklerin yapımında kullanılan ve annenin hava, deri ve ağız yoluyla aldığı bu kimyasallar, östrojeni taklit etmek suretiyle anne karnındaki bebeğin sinir dokusunda ve genital organlarında gelişimi baskılamakta, özellikle erkek çocuklarda bu yıkım çok daha belirgin olmaktadır" ifadelerini kullandı.