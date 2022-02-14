Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Alkan, “Memlekette daha önemli mevzular var. Annem yoğun bakımda, şu an başka boyuttayım. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım’ın doğum günü var, ona sorun” dedi.

"ÇANTACIM DEĞİL"

Görgüzel de, “Biz evde karı koca, onun dışında işleri ayrı olan profesyonelleriz. Her sahnemde benim çantacım gibi sürekli yanımda dolaşamaz” ifadelerini kullandı.