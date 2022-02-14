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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşanıyor mu? Dikkat çeken paylaşım

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşanıyor mu?

Selen Görgüzel ile evliliklerinde kriz yaşadıkları konuşulan Hamdi Alkan, Sevgililer Günü'nde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu

14.02.2022 - 12:58 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2014 yılında nikah masasına oturan Selen Görgüzel (43) ile Hamdi Alkan (55), hakkında ayrılık iddiası ortaya atılmıştı. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşulan Görgüzel ve Alkan'ın, boşanacağı ileri sürülmüştü.

  • Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Alkan, “Memlekette daha önemli mevzular var. Annem yoğun bakımda, şu an başka boyuttayım. Zaten bir anam kaldı. Bu akşam Selen Hanım’ın doğum günü var, ona sorun” dedi.

    "ÇANTACIM DEĞİL"

    Görgüzel de, “Biz evde karı koca, onun dışında işleri ayrı olan profesyonelleriz. Her sahnemde benim çantacım gibi sürekli yanımda dolaşamaz” ifadelerini kullandı.

  • SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE 'TEK KİŞİLİK' PAYLAŞIM

    Çiftten Hamdi Alkan, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yayınladığı fotoğrafta yanında eşinin yer almadığı görülen Alkan, gönderisinde, "Kalbiniz her daim sevgi ile çarpsın. Söylediğiniz her aşk dolu sözün içi dolu olsun. Sevdiklerinizin gözlerine daha çok ve samimi hislerle baktığınız zamanlarınız çok olsun." ifadelerine yer verdi.

  • ÖPÜŞMEK İÇİN İZİN İSTEMİŞTİ

    Öte yandan iki ay önce gala gösterimi gerçekleştirilen "Seviyorsan Git Ayrıl Bence" adlı tiyatro oyununda; İrgan Kangı, Orçun Kaptan ve Selen Görgüzel Alkan sahne almıştı.

    Oyunun ilerleyen dakikalarında ise bir öpüşme sahnesi gerçekleşmişti. Sahne öncesi Kangı, Hamdi Alkan'dan izin istemişti.

  • "İLİŞKİMİZİ ETKİLEMESİN"

    İrfan Kangı, oyunu keserek eşi Selen Görgüzel'i izlemeye gelen yönetmen Hamdi Alkan'a dönerek, "Hamdi ağabey şimdi Selen Hanım'ı öpeceğim ama sonra bu ilişkimizi etkilemesin. Öpebilir miyim? Benim eşim de burada, hanım beni eve almayacak..." diyerek, izlemeye gelenleri güldürmüştü.

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