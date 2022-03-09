"KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Selen Görgüzel Alkan ise Habertürk'ten Aytekin Teker'e yaptığı açıklamada, "Şu anda bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız." dedi.