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        Haberler Dünya Hamas: Sadece İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap verdiği bir anlaşmayı kabul edebiliriz | Dış Haberler

        Hamas: Sadece İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap verdiği bir anlaşmayı kabul edebiliriz

        İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de üç aşamalı yeni ateşkes önerisini 31 Mayıs'ta duyurdu. Hamas'tan ise kalıcı ateşkesin ve İsrail birliklerinin çekilmesinin net şekilde belirlenmediği bir anlaşmanın kabul edilmeyeceği mesajı geldi. esir takası mutabakatı için (CIA) Direktörü William Burns'un Katar'ı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un da Mısır'ı ziyaret edeceği bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.06.2024 - 20:13 Güncelleme: 04.06.2024 - 21:27
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        Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını belirtti.

        Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Hamas'ın arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini aktaran Hamdan, şu ifadeleri kullandı:

        "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır."

        ABD MUTABAKAT İÇİN "BASKI YAPACAK"

        ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere Katar'ı ziyaret edeceği bildirildi.

        İsrail'in "Walla" haber sitesinde yer alan haberde, Burns'un bugün Doha'ya ulaşmasının beklendiği belirtildi.

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        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un da yarın Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret edeceği kaydedildi.

        Haberde, Burns ve McGurk'un yapacağı ziyaretlerde esir takası mutabakatına varılması konusunda "baskı yapacağı" ileri sürüldü.

        ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, Biden'ın açıkladığı öneriye karşı çıkmıştı.

        Biden'ın, Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüş, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz ama savaşı durduramayız." demişti.

        Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hamas
        #israil
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