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        Haberler Gündem Teyit "Hamas lideri Haniye, Katar'da 7. kez evlendi" iddiası

        "Hamas lideri Haniye, Katar'da 7. kez evlendi" iddiası

        İsrail'in hedefindeki Hamas lideri İsmail Haniye hakkında "Katar'da yedinci kez evlendi" iddiası sosyal medyada gündem oldu. İsmail Haniye'nin özel kaleminden yapılan açıklamada iddiaların doğru olmadığı belirtilerek, "Haniye'nin evlendiği ve birden fazla evlilik yaptığı doğru değil. Kendisinin şu anki eşinden önce veya sonra bir evliliği olmadı." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2024 - 14:29 Güncelleme: 21.03.2024 - 14:34
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        "Hamas lideri Haniye, Katar'da 7. kez evlendi" iddiası
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        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de binlerce içerik sosyal medya platformlarında çarpıtılarak veya bağlamından koparılarak dolaşıma sokuluyor. Dolaşıma sokulan içeriklerin çoğalması, kullanıcıların yanılmasına neden olabiliyor. Böylece gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan içerikler sosyal medyada art arda paylaşılarak gerçek bilgi sanılıyor.

        HAMAS LİDERİ 7. KEZ EVLENDİ Mİ?

        Bunlardan biri de İsrail'in hedefindeki Hamas lideri İsmail Haniye hakkında dolaşıma girdi.

        Sosyal medya platformu X'te Hamas lideri İsmail Haniye'nin 8 Mart 2024'te Katar'da 18 yaşında biriyle evlenerek 7. düğününü gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

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        Yabancı kullanıcıların da gündeme getirdiği idda, Türkiye'de bazı haber kaynaklarında da konu oldu.

        "İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

        AA Teyit Hattı'na açıklamalarda bulunan İsmail Haniye'nin özel kalemi ile iletişime geçerek iddiaların doğruluğunu sordu.

        Haniye'nin özel kalemi yaptığı açıklamada; İsmail Bey'in 8 Mart'ta düğün yaptığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ayırca, Haniye'nin birden fazla evlilik yaptığı da doğru değil. Kendisinin şu anki eşinden önce veya sonra bir evliliği olmadı." ifadeleriyle iddianın gerçeği yansıtmadığını belirtti.

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