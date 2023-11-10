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        Haberler Dünya Ortadoğu Hamas: İsrailli esirler arasındaki bir kadın asker öldü

        Kassam Tugayları: İsrail'in Gazze'ye saldırısında İsrailli esirler arasındaki bir kadın asker öldü

        Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda İsrailli esirler arasında bulunan bir kadın askerin öldüğünü, bir askerin ise yaralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 00:21 Güncelleme: 10.11.2023 - 00:21
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        Hamas: İsrailli esirler arasındaki bir kadın asker öldü
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        Kassam Tugaylarının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bugün Gazze Şeridi'ni hedef alan bombalı saldırısında, İsrailli esirler arasında bulunan Modiin Yahudi yerleşim bölgesinden 19 yaşındaki kadın asker Faul Azai Mark Asiani'nin öldüğü, bir askerin ise orta derecede yaralandığı belirtildi.

        Bu açıklamanın gerçekliğini belgeleyen bir materyali daha sonra yayınlayacaklarını belirten Kassam Tugayları, konuya ilişkin ayrıntı vermedi.

        İsrail'den ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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