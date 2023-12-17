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        Haberler Dünya Hamas: İsrail'in saldırıları tamamen durmadan esir takası için müzakereler olmayacak

        Hamas: İsrail'in saldırıları tamamen durmadan esir takası için müzakereler olmayacak

        Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları tamamen durmadığı sürece esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecine girmeyeceklerini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 01:27 Güncelleme: 17.12.2023 - 01:27
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        Hamas'tan esir takası için saldırıların durması şartı
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        Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, halkımıza karşı saldırılar tamamen durmadığı sürece esir takası konusunda herhangi bir müzakere sürecini açmayacağı yönündeki tutumunu teyit ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Hamas'ın söz konusu tutumunu tüm arabuluculara ilettiği aktarıldı.

        İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılması için yeni bir öneri üzerinde çalıştığını işaret etmişti.

        Fotoğraf: AA

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