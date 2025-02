Haluk Sert: "Kentsel dönüşüme odaklanılmalı"

AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, gayrimenkul sektöründeki son durumu değerlendirirken gerçekleştirmekte oldukları projeleri aktardı.

Sert, konut piyasasının güvenilir bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini belirterek doğru lokasyon ve zamanlamayı dikkate almanın yatırımcılar için önemini vurguladı. Haluk Sert, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Geçtiğimiz yıl, gayrimenkul sektörü için hem zorlukların hem de fırsatların yaşandığı bir yıl olmasına karşın bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artışla 1 milyon 478 bin 25 adet konut satıldı. Bu artışta ekonomik belirsizlikler ve yüksek faiz oranlarının etkisi olsa da sektör, yılın ikinci yarısında gelen istikrarla birlikte toparlandı. Bu sene düşmeye başlayan faiz oranları ve enflasyonun kontrol altına alınmasıyla sektörün daha da canlanacağını öngörüyoruz. Kentsel dönüşüme odaklanılması gerektiğine inanıyoruz, bugün İstanbul’da dönüşmesi gereken 600 bin konut bulunuyor. Dönüşüme ihtiyacı olan konutlardaki insanların oturması gereken yeni yerlere, dönüşen binalarda da satılan daireler için de yeni finansmana ihtiyaç var. Dolayısıyla bankalar, kredileri açarsa yılın ikinci yarısı itibarıyla satışlarda ivmelenme gözlemleyebiliriz. Bunun yanı sıra satışlara ciddi ölçüde olumlu etki eden yabancıya satışlarda yaşanan tıkanıklık da çözülmeli.”

4 PROJEYE 5,5 MİLYAR TL YATIRIM

AS Grup iştiraki AS Yapı, geçen sene 3 milyar TL yatırımla geliştirdiği AS Concept’in ardından, bu yıl da yaklaşık 2,5 milyar TL yatırımla Sarıyer’de AS Uskumruköy, Beykoz’da AS Çubuklu ve Riva projelerine hazırlanıyor. Şirket, AS Maslak, AS Concept ve AS Ofis Çekmeköy projelerini kendi arazileri üzerinde gerçekleştiriyor.

AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, projelerle ilgili, “Değişen yaşam koşullarına uygun, kent dokusuna sahip çıkan ve katma değeri olan projeler geliştiriyoruz. Bunlardan biri olan AS Concept, 3 milyar TL yatırımla Basın Ekspres Yolu üzerinde konumlanıyor. Metrekaresi 75.000 TL’den başlayan projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri metrekaresi sunan 605 konut ve 21 ticari ünite bulunuyor. Modern mimarinin sunduğu olanaklarla, şehir dokusuna uyumlu ve sosyal olanaklarla zenginleştirilmiş bir projeyi hayata geçiriyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Tamamen kendi arazimiz üzerinde geliştirdiğimiz, mahalle konseptiyle tasarlanan ve titiz mimari detaylarla özgün bir yaşam alanı sunan AS Concept’i Haziran 2026’da teslim etmeye başlayacağız” dedi.

Yeni projelere dair Haluk Sert, şunları aktardı: “Şubat ayında 500 milyon TL yatırımla Uskumruköy’de 20 adet villa projesi, Haziran’da ise 350 milyon TL yatırımla Çubuklu’da 100 dairelik yeni bir proje çıkıyoruz. Üçüncü projemiz 1,5 milyar TL yatırımla Riva’da, 186 villadan oluşacak ve bu projeyi de Ağustos ayı gibi duyuracağız. AS Uskumruköy projemiz şimdiden büyük bir ilgi görerek satış anlamında önemli bir başarı yakalarken, tüm projelerin modern mimari ve doğal yaşamı birleştiren konseptleriyle sektörde dikkat çekeceğine inanıyoruz. Böylelikle yaklaşık 5,5 milyar TL yatırımla AS Yapı’nın büyüyen vizyonunu ortaya koyacağız. Markalı projelerimizi artırarak sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeyi ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu genişleterek çevre dostu projelerle sektöre öncülük etmeyi hedefliyoruz.”