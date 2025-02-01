Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.004,38 %-0,77
        DOLAR 35,7448 %-0,10
        EURO 37,0796 %-0,46
        GRAM ALTIN 3.228,24 %0,39
        FAİZ 38,16 %0,18
        GÜMÜŞ GRAM 36,13 %-0,50
        BITCOIN 101.984,00 %-0,12
        GBP/TRY 44,3755 %-0,35
        EUR/USD 1,0362 %-0,28
        BRENT 75,67 %-0,29
        ÇEYREK ALTIN 5.278,17 %0,39
        Haberler Ekonomi Emlak Haluk Sert: "Kentsel dönüşüme odaklanılmalı" - Emlak Haberleri

        Haluk Sert: "Kentsel dönüşüme odaklanılmalı"

        AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, gayrimenkul sektöründe bu yıl canlanma beklediğini ifade ederken, kentsel dönüşümün önemini vurguladı: "Kentsel dönüşüme odaklanılması gerektiğine inanıyoruz, bugün İstanbul'da dönüşmesi gereken 600 bin konut bulunuyor. Dönüşüme ihtiyacı olan konutlardaki insanların oturması gereken yeni yerlere, dönüşen binalarda da satılan daireler için de yeni finansmana ihtiyaç var. Dolayısıyla bankalar, kredileri açarsa yılın ikinci yarısı itibarıyla satışlarda ivmelenme gözlemleyebiliriz."

        Giriş: 01.02.2025 - 12:42 Güncelleme: 01.02.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kentsel dönüşüme odaklanılmalı"
        ABONE OL
        ABONE OL

        AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, gayrimenkul sektöründeki son durumu değerlendirirken gerçekleştirmekte oldukları projeleri aktardı.

        Sert, konut piyasasının güvenilir bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini belirterek doğru lokasyon ve zamanlamayı dikkate almanın yatırımcılar için önemini vurguladı. Haluk Sert, şu değerlendirmelerde bulundu:

        “Geçtiğimiz yıl, gayrimenkul sektörü için hem zorlukların hem de fırsatların yaşandığı bir yıl olmasına karşın bir önceki yıla göre yüzde 20,6 oranında artışla 1 milyon 478 bin 25 adet konut satıldı. Bu artışta ekonomik belirsizlikler ve yüksek faiz oranlarının etkisi olsa da sektör, yılın ikinci yarısında gelen istikrarla birlikte toparlandı. Bu sene düşmeye başlayan faiz oranları ve enflasyonun kontrol altına alınmasıyla sektörün daha da canlanacağını öngörüyoruz. Kentsel dönüşüme odaklanılması gerektiğine inanıyoruz, bugün İstanbul’da dönüşmesi gereken 600 bin konut bulunuyor. Dönüşüme ihtiyacı olan konutlardaki insanların oturması gereken yeni yerlere, dönüşen binalarda da satılan daireler için de yeni finansmana ihtiyaç var. Dolayısıyla bankalar, kredileri açarsa yılın ikinci yarısı itibarıyla satışlarda ivmelenme gözlemleyebiliriz. Bunun yanı sıra satışlara ciddi ölçüde olumlu etki eden yabancıya satışlarda yaşanan tıkanıklık da çözülmeli.”

        4 PROJEYE 5,5 MİLYAR TL YATIRIM

        AS Grup iştiraki AS Yapı, geçen sene 3 milyar TL yatırımla geliştirdiği AS Concept’in ardından, bu yıl da yaklaşık 2,5 milyar TL yatırımla Sarıyer’de AS Uskumruköy, Beykoz’da AS Çubuklu ve Riva projelerine hazırlanıyor. Şirket, AS Maslak, AS Concept ve AS Ofis Çekmeköy projelerini kendi arazileri üzerinde gerçekleştiriyor.

        AS Yatırım Geliştirme ve Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Sert, projelerle ilgili, “Değişen yaşam koşullarına uygun, kent dokusuna sahip çıkan ve katma değeri olan projeler geliştiriyoruz. Bunlardan biri olan AS Concept, 3 milyar TL yatırımla Basın Ekspres Yolu üzerinde konumlanıyor. Metrekaresi 75.000 TL’den başlayan projede 1+1’den 4+1’e kadar farklı daire seçenekleri metrekaresi sunan 605 konut ve 21 ticari ünite bulunuyor. Modern mimarinin sunduğu olanaklarla, şehir dokusuna uyumlu ve sosyal olanaklarla zenginleştirilmiş bir projeyi hayata geçiriyor olmanın huzurunu yaşıyoruz. Tamamen kendi arazimiz üzerinde geliştirdiğimiz, mahalle konseptiyle tasarlanan ve titiz mimari detaylarla özgün bir yaşam alanı sunan AS Concept’i Haziran 2026’da teslim etmeye başlayacağız” dedi.

        Yeni projelere dair Haluk Sert, şunları aktardı: “Şubat ayında 500 milyon TL yatırımla Uskumruköy’de 20 adet villa projesi, Haziran’da ise 350 milyon TL yatırımla Çubuklu’da 100 dairelik yeni bir proje çıkıyoruz. Üçüncü projemiz 1,5 milyar TL yatırımla Riva’da, 186 villadan oluşacak ve bu projeyi de Ağustos ayı gibi duyuracağız. AS Uskumruköy projemiz şimdiden büyük bir ilgi görerek satış anlamında önemli bir başarı yakalarken, tüm projelerin modern mimari ve doğal yaşamı birleştiren konseptleriyle sektörde dikkat çekeceğine inanıyoruz. Böylelikle yaklaşık 5,5 milyar TL yatırımla AS Yapı’nın büyüyen vizyonunu ortaya koyacağız. Markalı projelerimizi artırarak sektördeki lider konumumuzu güçlendirmeyi ve sürdürülebilirlik vizyonumuzu genişleterek çevre dostu projelerle sektöre öncülük etmeyi hedefliyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        Tüfekle vurulan genç kadın öldü! Dini nikahlı eş gözaltında!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        İki grup bıçaklarla saldırdı! Kanlı kavga!
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Türkiye alarm veriyor! Göz göre göre gelen ölümler... 100 kadından sadece 7’si düzenli yaptırıyor
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Alvaro Morata, Aslan oluyor!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Prof. uyardı! 2021'deki gibi olabilir!
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Bu köyde sadece 2 mevsim görülüyor
        Başkanların skandal yasak aşkları
        Başkanların skandal yasak aşkları
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        En sık görülen 5 rüya!
        En sık görülen 5 rüya!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        Djiku'ya bir teklif de La Liga'dan!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Sis ve kirli hava etkili oluyor! Uzmanlar uyardı
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Emekli aylığı farkı telafi edilecek mi?
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa