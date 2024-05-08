Haluk Levent, "Yolculuk Birleşmiş Milletler"

Görüşmede, Birleşmiş Milletler'in Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile küresel işbirliği çalışmaları değerlendirilmiş, uzun vadeli küresel bir ortak çalışma planı hazırlandığı ifade edilmişti. BM ve Ahbap Derneği'nin öncellikle Gazze'ye insanî yardım için bir plan geliştirilecek.

Fotoğraflar: İHA, X, DHA