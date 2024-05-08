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        Haberler Magazin Haluk Levent, "Yolculuk Birleşmiş Milletler"

        Haluk Levent, "Yolculuk Birleşmiş Milletler"

        Haluk Levent, 9 - 10 Mayıs'ta Kenya'da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Konferansı'na konuşmacı olarak katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:09
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        • 1

          Ünlü şarkıcı Haluk Levent, 9 - 10 Mayıs'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenecek olan '2024 Sivil Toplum Konferansı'nda' konuşmacı olarak yer alacak

        • 2

          Haluk Levent, konuyla ilgili olarak; "Yolculuk Birleşmiş Milletler! Haydi hayırlısı" dedi.

        • 3

          Geçtiğimiz şubat ayında Haluk Levent, Birmleşmiş Milletler'in New York'taki merkez binasında BM Küresel İletişim Kuruluşu İletişim Direktörü Mahir Nasır ile bir araya gelmiş ve mayıs ayındaki toplantı için konuşmacı olarak katılacağı kararlaştırılmıştı.

        • 4

          Görüşmede, Birleşmiş Milletler'in Haluk Levent ve Ahbap Derneği ile küresel işbirliği çalışmaları değerlendirilmiş, uzun vadeli küresel bir ortak çalışma planı hazırlandığı ifade edilmişti. BM ve Ahbap Derneği'nin öncellikle Gazze'ye insanî yardım için bir plan geliştirilecek.

          Fotoğraflar: İHA, X, DHA

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