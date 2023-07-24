Haluk Levent sözünü tuttu! Depremzede çiftin düğününe gitti

"BELKİ 6 AYDIR İLK KEZ HATAY'DA EĞLENDİK"

Haluk Levent, o anları şu sözlerle dile getirdi: Ahmet ve Funda... 13 Şubat'ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından kayıplar da oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık. Düğünlerinde çiftetelli oynama sözüm vardı. Belki 6 aydır ilk kez Hatay'da eğlendik.

Fotoğraflar: İHA, Instagram, DHA