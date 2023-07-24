Haluk Levent sözünü tuttu! Depremzede çiftin düğününe gitti
Hatay'da deprem nedeniyle evleri yıkılan ve evlenemeyen çifte konteyner ve eşya yardımı yapan Haluk Levent, söz verdiği gibi düğünlerine de giderek çiftetelli oynadı
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle binlerce can kaybı yaşanmış, binlerce vatandaş evsiz kalmıştı.
Haluk Levent, yaşanan bu acı olayın ilk gününden beri bölgede olan ve depremzedelere destek vermeye devam ediyor.
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Haluk Levent, Hatay'da evlerini kaybeden ve evlenemeyen bir çifte verdiği sözü tuttu.
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Ahmet ve Funda adlı çifte konteyner ve eşya yardımı yapan Haluk Levent, söz verdiği gibi düğünlerine de giderek çiftetelli oynadı.
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"BELKİ 6 AYDIR İLK KEZ HATAY'DA EĞLENDİK"
Haluk Levent, o anları şu sözlerle dile getirdi: Ahmet ve Funda... 13 Şubat'ta evleneceklerdi, deprem oldu. Hem ailelerinin evi hem de oturacakları ev yıkıldı. Yakınlarından kayıplar da oldu. Konteyner ve eşya ayarlamıştık. Düğünlerinde çiftetelli oynama sözüm vardı. Belki 6 aydır ilk kez Hatay'da eğlendik.
Fotoğraflar: İHA, Instagram, DHA