Haluk Levent: Konser geliri Hatay'a katkı olacak

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hayaller Gerçek Olsun Derneği, Hatay'da gerçekleştirecekleri ilk projelerine kaynak yaratmak amacıyla özel bir bağış gecesi düzenledi. Hatay'da hayata geçirilecek Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı, Hatay Valiliği ve Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülecek. Gecede özel bir açık arttırma düzenlendi ve şarkıcı Haluk Levent konser verdi.

Hayaller Gerçek Olsun Derneği Başkanı Ebru Cevahir, "Eğitimden, okullardan yola çıktık. Bu doğrultuda ilk projemizi deprem dolayısıyla büyük yara alan Hatay için planladık. Hatay'da çocuklarımıza ve kadınlarımıza yönelik bilgi ve beceri atölyelerinin bulunacağı Ekolojik Bilim ve Sanat Atölyeleri için yoğun bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

"KONSER GELİRİ HATAY'A KATKI OLACAK"

Gecede sahne alan Haluk Levent, dernek görevlileriyle daha önce Hatay'a gittiklerini söyleyerek, "Dernek ile Hatay'a kadar gittik. Okulları yapılıyor, yapılacak. Bu geceki konserin geliriyle de oraya bir miktar katkı olacak" dedi. Sahnede şarkılarını Levent ayrıca; "Rahat bir konser olacak arkadaşlar. Para almadığımız konserlerde rahatız detone falan olursak dostlar affeder. Bu büyük masalı ve yemekli otel sahnelerinin sanatçıları vardır. Sibel Can, Ebru Gündeş gibi... Herhalde işleri var, gelemediler. Benimle idare edeceksiniz artık" şeklinde esprili bir tavırla meslektaşlarına göndermede bulundu.

Gecede gerçekleşen açık arttırmada tablolar, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin imzalı forması, Fenerbahçe Kulübü futbol takımının tam kadro imzalı iki forması ve bir adet Beşiktaş Kulübü futbol takımının tam kadro imzalı forması satışa sunuldu. Açık arttırmadan elde edilen gelir de derneğin projesine kaynak olarak aktarılacak.