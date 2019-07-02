Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; ünlü sanatçı Haluk Levent, önceki gün muhteşem bir konser gerçekleştirdi. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Haluk Levent, sahne performansıyla müzik sevenlerden tam not aldı.

Bir ara performansını sahneden taşırarak seyircinin arasına karışan Haluk Levent, kendisini dinlemeye gelen iş insanı Süleyman Çetinsaya ile bir araya gelerek desteği ve yaptığı yardımlar için şükranları sundu.

Müzik sevenlere doyumsuz bir gece yaşatan Haluk Levent, hafızalarda kalacak bir konsere imza attı.