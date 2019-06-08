Aydın'daki konserin 25 yıldır bir ilk olacağını belirten ünlü sanatçı, "Çok enteresan bir konser. 25 yıldır bir ilk olacak. Bir konser düşünün ki 9 günlük bayram tatilinin son gününde yapılıyor. Şehre gelenler o gece gidiyor, gidenler o gece dönüyor. Kimse gelmez demiştik salon neredeyse şimdiden doldu. Sağ olasın Aydın!” şeklinde paylaşım yaptı.