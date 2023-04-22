Depremzedelere konser verdi

AA

Gaziantep'in ilçesi Nurdağı Meydanı'nda organize edilen konserde sahne alan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi. Zaman zaman sahneden inerek parçalarını hayranlarıyla söyleyen Levent, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

"ACIMIZ BÜYÜK, ACILARIMIZ ÇOK" Konserin iki gün önce ayarlandığını anlatan Levent, "Çocukların biraz eğlenmesini istedim. Biliyoruz, acımız büyük ve acılarımız çok. Bu acılarımız içerisinde büyük şenlikli konserler vermiyoruz ama bu çocukların da birazcık şarkı söylemeye ihtiyacı var. İki aydır sıkıntılar içerisindeler" dedi.

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