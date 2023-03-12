Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın

"EN YAKIN ZAMANDA OKUYACAKSINIZ"

Öte yandan Levent, 6 Şubat 2023’te attığı "Gelecekte bana bugünü sorun. Kitap olarak yayınlayacağım. Ben ömrümde böyle bir gün yaşamadım. Ben yazmayı unutsam da lütfen hatırlatın ve ısrar edin (Hatay)” tweet’ini tekrar şu notla paylaşmıştı: Hep bu tweet’i hatırlatıyorsunuz. Unutamam. Unutmak mümkün mü? Yazmaya başladım. En yakın zamanda sizler okuyacaksınız.