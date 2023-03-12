Haluk Levent'ten uyarı: Kanmayın

"AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRENCİLERE BURS VERECEĞİZ"
Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda da AHBAP Derneği'nin depremlerde ailesini kaybeden üniversite öğrencilerine bir yıl süreyle aylık 5 bin TL burs vereceklerini açıklamıştı.
Haluk Levent, AHBAP Derneği olarak aldıkları kararı "Depremde ebeveyn kaybı yaşayan üniversite öğrencisi tüm gençlerimize bir yıl süreyle aylık 5 bin TL burs verme kararı aldık. Bu konu ile ilgili burs başvurusu en yakın zamanda ahbap.org sitesinden yayınlanacaktır" sözleriyle duyurmuştu.