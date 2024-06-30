Haluk Levent: Biz kendimizi suçlamayacağız

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Haluk Levent, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' kapsamında organize edilen 'Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde sahne aldı.

Kentte bulunmaktan çok memnun olduğunu belirten Haluk Levent, 18 - 19 yaşlarında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde okuduğunu söyledi. Trabzon'a alışmakta zorlandığı dönemde 'Alışamadım' adlı şarkıyı yazdığını ifade eden Levent; "Birkaç ay alışamamıştım. Yıllar geçti ve Trabzon'a o kadar çok geldim ki ondan sonra alıştım" dedi.

Şehirde geçmiş yıllardaki bir konseri sırasında kapıdaki görevlinin kendisini tanımaması üzerine yaşadığı ilginç olayı da sevenleriyle paylaşan Haluk Levent, zaman zaman maçlarda 'Beni Biraz Anlasana' şarkısını söylediklerini bildiği Trabzonspor taraftarlarına da selamlarını iletti.

SMA'lı bir çocuğun yakınının açtığı pankartı eline alan şarkıcı, seyircilerden kampanyaya destek olmalarını rica etti.

REKLAM Kampanyaya konser sırasında gönderdikleri mesajlarla destek veren hayranlarına teşekkür eden Haluk Levent, Ahbap Derneği olarak da önemli miktarda bağış yapacaklarını dile getirdi. FİLİSTİN'DE HAYATINI KAYBEDEN ÇOCUKLAR ANISINA ŞARKI SÖYLEDİ Haluk Levent, Filistin'de yaşanan zulme de dikkati çekerek; "Netanyahu önderliğinde Hitler'den daha acımasız şekilde, hiçbir şeyi gözetmeksizin, bırakın sivilleri, bırakın büyükleri 30 bin çocuğu katlediyorlar ve bunu bir din uğruna yapıyorlar. Nasıl ki Hitler sonrası bütün dünya, 'Biz ne yaptık, bir şey söyledik mi?' diye kendilerini suçluyordu ya biz kendimizi suçlamayacağız, bizler şimdiden bu gaddarlığı ve faşizmi protesto edeceğiz. Kahrolsun" diye konuştu.

Filistin'de yaşananlara sessiz kalmanın insanlık onuruna yakışmayacağını vurgulayan şarkıcı, 25 yıl önce Filistin'de yine çocuklar katledilirken onların dilinde şarkı yazdığını anlattı. 'Filistin' şarkısını yaşamını yitiren Filistinli çocuklar anısına Arapça okuyan Haluk Levent, uzun süre alkışlandı. Haluk Levent, süresini uzattığı konserini, şehitleri anarak ve İzmir Marşı'nı söyleyerek tamamladı.