Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Haluk Bilginer ile Angelina Jolie başrolde! Haluk Bilginer ve Angelina Jolie filmi Maria ne zaman çıkacak, konusu ne?

        Haluk Bilginer ve Angelina Jolie buluşuyor! İşte Maria filmi detayları

        Emmy Ödülü sahibi ünlü oyuncu Haluk Bilginer ve Angelina Jolie Pablo Larrain'in yönetmenliğini üstlendiği 'Maria' filmi ile gündemdeki yerini aldı. Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını konu edinen film ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Maria filmi hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 00:06 Güncelleme: 23.11.2023 - 00:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Haluk Bilginer ile Angelina Jolie 'Maria' adlı filmde başrolü paylaşacak. Bilginer; ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis'i Jolie ise ünlü soprano Maria Callas'ı canlandıracak. Peki, Haluk Bilginer ve Angelina Jolie filmi ne zaman? Haluk Bilginer ve Angelina Jolie fimli 'Maria' konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        • 2

          HALUK BİLGİNER CANLANDIRACAK

          'Maria', Yunan asıllı Amerikalı soprano sanatçısı Maria Callas'ın hayatını hikâye edinecek. Filmde Angelina Jolie; 'Callas'ı Haluk Bilginer ise Yunan asıllı armatör 'Aristotle Onassis'i canlandıracak.

        • 3

          MARİA FİLMİ KONUSU NE?

          Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı 'Maria'da beyazperdeye Maria Callas'ın 1970'lerde Paris'teki yaşamını ve yaşadığı derin yalnızlığı konu alacak. Aristotle Onassis, suikast sonucu öldürülen John F. Kenndy'nin eşi Jackie Kennedy ile evlenmek için Maria Callas'tan ayrılır.

        • 4

          Callas, bu ihanetten sonra önce İtalya'ya, ardından Fransa'ya taşındı. Maria Callas, 1977'de 52 yaşındayken kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

        • 5

          MARİA CALLAS KİMDİR?

          Maria Callas, 2 Aralık 1923 tarihinde New York, ABD'de dünyaya geldi.

          Maria Callas, eğitimi için bulunduğu Atina'da İspanyol soprano Elvira de Hidalgo'nun öğrencisi oldu ve eğitimini Atina Konservatuarı'nda tamamladı.

          Sanat hayatına henüz 15 yaşındayen başlayan Callas'ın ilk rolü, Atina Ulusal Operası'nda küçük bir roldü.

          Madam Butterfly rolü ile iyice tanınmaya başlandı ve 1947 senesindeki Verona performansı ile geniş çevrelerce tanınan ünlü bir sanatçı haline geldi.

          Sanat kariyerinin başlarında Wagner'in operalarını yorumladı, yoğun çalışma temposu yüzünden 1950'li yılların ortalarında çok ciddi kilo kaybı yaşadı.

          Kariyerinin zirvesinde Norma'yı, Carmen'i, Puccini'nin ve Verdi'nin çeşitli operalarını yorumladı ve bu dönemde La Divina olarak kariyerini tamamladı.

          1969 senesinde ilk ve tek sinema filmini çekti. 1977 senesinde 52 yaşındayken ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD-Kanada sınırında patlama!
        ABD-Kanada sınırında patlama!
        Banu Parlak gözaltına alındı
        Banu Parlak gözaltına alındı
        İsrailli esirler sabah 10'da serbest bırakılacak
        İsrailli esirler sabah 10'da serbest bırakılacak
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Aile ve Gençlik Fonu teklifi Meclis'ten geçti
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        Putin'den savaş yorumu: Trajedi
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        "Rehine takası olumlu bir gelişme"
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Suç örgütü kıskıvrak yakalandı
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Lodos sağanak yağmur getiriyor
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Gazze'de, 5 bin 300 çocuk öldürüldü
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Hangi enerji şirketinin bilançosu iyi? - Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ile Borsada Yatırım
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Gazze'de yaşananlar soykırım suçu mu?
        Bir varmış bir yokmuş!
        Bir varmış bir yokmuş!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Trabzonlu inşaat ustasından sıra dışı tasarım!
        Bu işte bir sakatlık var
        Bu işte bir sakatlık var
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Gülmeceli canlı biyografi sunumu
        Montella'nın başarı hikayesi!
        Montella'nın başarı hikayesi!
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        "Aralık ortaları gibi adaylarımızı açıklarız"
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        120 milyon Euro kaybettiren aşk
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        Akıllı telefon pazarında Çinli büyüme
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        "Niteliksiz, haddini bilmesi gerek"
        Habertürk Anasayfa