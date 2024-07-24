Halle Berry: Sonsuza kadar kedi kadın olacağım
Halle Berry, başrolünde yer aldığı 'Kedi Kadın' adlı ikonik filmin 20'nci yıl dönümünü sosyal medyada yayımladığı kedili pozlarla kutladı
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Ünlü oyuncu Halle Berry, 2004'te vizyona giren 'Kedi Kadın'ın 20'nci yılını, dikkat çeken pozlarla kutladı.
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57 yaşındaki ABD'li oyuncu, siyah bir iç çamaşırı ve maskeyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Halle Berry, yayımladığı o fotoğraflara; "Bugün, bu ikonik karakter canlandırma onurunu yaşadığım 20'nci yıl dönümü. O her zaman kalbime yakın olacak ve ben sonsuza kadar Patience Phillips olarak da diğer adıyla kedi kadın olacağım" notunu düştü.
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100 milyon dolar bütçeyle çekilen 'Kedi Kadın', 20 yıl önce, 23 Temmuz 2004'te vizyona girmiş, 82 milyon 400 bin dolarlık hasılatıyla zarar etmişti.
Fotoğraflar: Instagram