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        Haberler Magazin Halle Berry: Sonsuza kadar kedi kadın olacağım - Magazin haberleri

        Halle Berry: Sonsuza kadar kedi kadın olacağım

        Halle Berry, başrolünde yer aldığı 'Kedi Kadın' adlı ikonik filmin 20'nci yıl dönümünü sosyal medyada yayımladığı kedili pozlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.07.2024 - 17:30 Güncelleme: 24.07.2024 - 17:37
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          Ünlü oyuncu Halle Berry, 2004'te vizyona giren 'Kedi Kadın'ın 20'nci yılını, dikkat çeken pozlarla kutladı.

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          57 yaşındaki ABD'li oyuncu, siyah bir iç çamaşırı ve maskeyle çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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          Halle Berry, yayımladığı o fotoğraflara; "Bugün, bu ikonik karakter canlandırma onurunu yaşadığım 20'nci yıl dönümü. O her zaman kalbime yakın olacak ve ben sonsuza kadar Patience Phillips olarak da diğer adıyla kedi kadın olacağım" notunu düştü.

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          100 milyon dolar bütçeyle çekilen 'Kedi Kadın', 20 yıl önce, 23 Temmuz 2004'te vizyona girmiş, 82 milyon 400 bin dolarlık hasılatıyla zarar etmişti.

          Fotoğraflar: Instagram

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