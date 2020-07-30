HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ
Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvuruları başladı. Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi nedir? Sorusunun yanıtı küresel pademiden normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması ile birlikte; vatandaşların mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz, küçük ev aletleri vb. ihtiyaçlarınızın karşılanmasının amacıyla aylık %0,55’ten başlayan faiz oranı ile 6 ay ödemesiz dönemli, 60 aya varan vade seçenekleriyle 30.000 TL'ye kadar Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi hizmete sunuldu. Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank Sosyal Hayatı Destek Kredisi anlaşmalı firmalar nelerdir? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı burada...
Dilerseniz anlaşmalı firma ve/veya bayilerinden alınan proforma fatura/kesin fatura ile 30.000 TL’ye kadar kredinizi aylık %0,55 faiz oranıyla ya da anlaşmalı olmayan firma/bayi/mağazadan alınan proforma fatura/kesin fatura ile %0,82 faiz oranıyla kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabilirsiniz.
HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU 2020
Başvurularınızı buraya tıklayarak ya da en yakın Halkbank Şubesini ziyaret ederek gerçekleştirebilirsiniz.
Başvurunuzun olumlu sonuçlanması durumunda, proforma fatura veya kesin fatura ile en yakın Halkbank Şubesi’ni ziyaret ederek kredinizi kullanabilirsiniz.
Kredi başvuru tutarınızın en fazla proforma / kesin fatura değeri kadar olması gerekmektedir.
HALKBANK SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ ANLAŞMALI FİRMALAR
19 BİSAN MOTOSİKLET VE BİSİKLET SAN. VE TİC. A.Ş.
20 BÜROSİT BÜRO DONANIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
21 BSH EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. (BOSCH, SIEMENS, PROFİLO)
22 CENGİZ GRUP MOB.İNŞ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
23 COPA ISI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
24 ÇETMEN MAĞAZALARI MOB. DAY. TÜK. MALZ. A.Ş.
25 ÇİLEK MOBİLYA A.Ş.
26 DİZAYNO MOBİLYA SAN. TİC. A.Ş.
27 DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
28 DOVİ MODÜLER MOBİLYA İMLT. SAN. LTD. ŞTİ.
29 DURAVİT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 EGE PROFİL TİC. VE SAN. A.Ş. (PİMAPEN, WINSA, EGEPEN, MAESTRO, CAMODA, IQ ALÜMİNYUM)
31 EGE SERAMİK SANAYİ TİCARET A.Ş.
32 EGE VİTRİFİYE SAĞLIK SANAYİ TİCARET A.Ş.
33 ERGÜL MOBİLYA EV TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
34 ERPEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
35 ESTİVA HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
36 GNR ELEKTRONİK TİCARET LTD.ŞTİ.
37 GÜL GÖKKUŞAĞI MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
38 GÜNDOĞDU MOBİLYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.
39 GÜRMEN PVC PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.
40 HAYAL SERAMİK YAPI VE ÜRÜNLERİ TURİZM SAN. TİC. A.Ş.
41 İDER MOBİLYA DEKORASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
42 İNCİ MOBİLYA MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
43 İPEK MEKİK HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
44 İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
45 İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş.
46 İŞBİLİR HALI MOBİLYA VE EVTEKS. ÜRN. SAN. TİC. LTD.ŞTİ
47 İŞBİR SÜNGER SANAYİ A.Ş.
48 KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SAN. VE TİC. A.Ş.
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