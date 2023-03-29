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Halkbank - Jastrzebski Wegiel: 1-3 (MAÇ SONUCU)

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında konuk ettiği Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 3-1 mağlup oldu. Rövanş mücadelesi 5 Nisan Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Giriş: 29.03.2023 - 21:43 | Güncelleme: ABONE OL
Halkbank - Jastrzebski Wegiel: 1-3 (MAÇ SONUCU)
AA

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Halkbank, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımına 3-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Nisan Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aleksandar Petrovic (Sırbistan), Stefano Cesare (İtalya)

Halkbank: Mert Matic, Nimir, Bruno, Doğukan Ulu, Ma’a, Jaeschke (Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Serhat Coşkun)

Jastrzebski Wegiel: Fornal, Mbaye, Boyer, Wclevenot, Gladyr, Toniutti, (Popiwczcak, Hadrava, Tervaportti, Szymura)

Setler: 22-25, 23-25, 25-16, 22-25

Süre: 106 dakika (25, 29, 23, 29)

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