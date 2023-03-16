Halkbank 9 yıl aradan sonra yarı finalde!

Halkbank, çeyrek finalde eşleştiği İtalya'nın Cucine Lube takımını sahasında 3-1 yendi.

Dün akşam rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya temsilcisine 3-1 yenilen Halkbank, altın sette rakibini 15-12 mağlup ederek 9 yıl aranın ardından yarı finale yükseldi.

Halkbank, yarı finalde Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile eşleşti.

2014'te de yarı finalde rakip olmuşlardı

Organizasyonda 2014'te yarı finalde mücadele eden Halkbank, o dönem yine Jastrzebski Wegiel ile karşılaştı.

Ankara'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'de rakibini 3-0 yenerek tarihinde ilk kez finale yükselen Halkbank, finalde Rus takımı Belogorie Belgorod'a 3-1 yenilerek organizasyonu ikinci tamamlamıştı.