Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

Halkbank 9 yıl aradan sonra yarı finalde!

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile eşleşti

Giriş: 16.03.2023 - 11:57 | Güncelleme: ABONE OL
Halkbank 9 yıl aradan sonra yarı finalde!
AA

Halkbank, çeyrek finalde eşleştiği İtalya'nın Cucine Lube takımını sahasında 3-1 yendi.

Dün akşam rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya temsilcisine 3-1 yenilen Halkbank, altın sette rakibini 15-12 mağlup ederek 9 yıl aranın ardından yarı finale yükseldi.

Halkbank, yarı finalde Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel ile eşleşti.

2014'te de yarı finalde rakip olmuşlardı

Organizasyonda 2014'te yarı finalde mücadele eden Halkbank, o dönem yine Jastrzebski Wegiel ile karşılaştı.

Ankara'da gerçekleştirilen Dörtlü Final'de rakibini 3-0 yenerek tarihinde ilk kez finale yükselen Halkbank, finalde Rus takımı Belogorie Belgorod'a 3-1 yenilerek organizasyonu ikinci tamamlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
3 kişiyi yaralamış, 1 çocuğu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
3 kişiyi yaralamış, 1 çocuğu öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
Eski kız arkadaşına kimyasal madde atmıştı! Cezası onandı
Eski kız arkadaşına kimyasal madde atmıştı! Cezası onandı
2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu
2 yaşındaki bebek ölümcül yılanı kovaladı, yuvaları bulundu
Yıkılan binalarda çok çarpıcı 3 temel hata!
Yıkılan binalarda çok çarpıcı 3 temel hata!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.