AA

Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'da ilk ray kaynağı gerçekleşti.

Hattın ilk ray kaynak töreninde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, projenin Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında kapasite artışına imkan vereceğini kaydetti.

Türkiye'nin jeostratejik konumu sayesinde sadece 4 saatlik uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, bu önemin her geçen gün güç kazandığına şahit olunduğunun altını çizdi.

Bölgede yaşanan gelişmelerin de gösterdiği gibi dünya nereye giderse gitsin, Türkiye'nin stratejik değerinin arttığına işaret eden Karaismailoğlu, "Türkiye'miz dünyadaki ham madde kaynakları ile ekonomik merkezleri buluşturan bir kavşak konumundadır. Bu da Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın sürdürülebilir, kesintisiz ve artan kapasiteyle ülkemizin ulaşım ağları üzerinden yapılması demektir. Bugün ilk ray kaynağını gerçekleştireceğimiz demiryolu hattı, Asya ve Avrupa arasındaki kesintisiz ticarete destek olacak, Avrupa Birliği ile aramızdaki ilişkileri daha da güçlendirecek" dedi.

'TÜRKİYE-AB İŞ BİRLİĞİ KAPSAMINDA EN BÜYÜK ALTYAPI PROJESİ'

Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla, dünyadaki son gelişmeler nedeniyle stratejik önemi daha da artan, Pekin'den Londra'ya uzanan güvenli ve kesintisiz demiryolu taşımacılığına imkan sağlayan Demir İpek Yolu'nun çok önemli bir bölümünün yüksek standarda ulaşacağını vurguladı.

İkinci dönemde yer alan söz konusu projede ise Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşasının AB ile ortak finanse edildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Avrupa Birliğinin Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında yapımı süren en büyük altyapı projesidir" dedi.

'4 SAATTEN 1.5 SAATE İNECEK'

Bakan Karaismailoğlu, diğer kesimi oluşturan Halkalı-Çerkezköy bölümünün tamamını ise Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kilometre demir yolunun inşasında olduğu gibi milli bütçeden karşılandığını kaydetti.

Proje tamamlandığında, Halkalı-Kapıkule arasında 229 kilometrelik güzergahta çift hatlı, 200 km/saat hızında yolcu ve yük taşımanın mümkün olacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bulgaristan, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul'u hızlı tren ağına bağlayacak proje hizmete alındığında, Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi 6.5 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek" diye konuştu.

AB'NİN FİNANSE ETTİĞİ EN BÜYÜK DEMİR YOLU PROJESİ

Demir yolu hattının ilk ray kaynak törenine katılan AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Direktörü​​​​​​​ Henrike Trautmann da, Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi'nin AB tarafından finanse edilen en büyük demir yolu projesi olduğuna dikkat çekti.

Trautmann, projenin Avrupa ve Asya arasında köprü olacağını dile getirerek, "Proje, Türkiye halkına ve Türkiye'deki ve Avrupa'daki işletmelere de fayda sağlayacak. Projenin Türkiye için 1.7 milyar euro değerinde ekonomik ve sosyal fayda sağlaması bekleniyor. Komisyon, Türkiye'nin demir yolu kalkınma politikasını desteklemektedir. Şimdiye kadar sektördeki dört büyük proje, toplam 840 milyon euro tutarında ve toplam bin kilometre uzunluğunu aşan AB hibeleri ile finanse edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Projenin ticaret akışları üzerinde büyük etkisi olacağını vurgulayan Trautmann, "AB, ithalat, ihracat ve yatırım kaynağı bakımından Türkiye'nin en büyük ortağıdır. Bu kapsamda Halkalı-Kapıkule Demiryolu hattını kullanan yük hacimlerinin yüzde 90'ının Türkiye'nin Asya yakası ile Avrupa arasında yapılmasını bekliyoruz. Bu nedenle İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden demir yolu bağlantısı, AB ile Türkiye'nin Anadolu kesimi arasında, Orta Asya ve ötesine doğru demir yolu yüküne yüksek kapasiteli erişim sağlamak için bu kadar önemli bir bağlantıdır" dedi.