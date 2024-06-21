Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Halka arz Haziran 2024: Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Efor Çay Sanayi halka arz detayları, hisse fiyatı, talep toplama tarihi, lot miktarı

        Haziran halka arz takvimi 2024: Bu ay kaç firma halka arz oluyor?

        Yatırımcıların dikkatle takip ettiği halka arz takvimi tüm hızıyla sürüyor. Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş. halka arz oluyor. İki firmanın da beklenen tüm detayları netleşti. İşte, Haziran 2024 halka arz takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 10:34 Güncelleme: 21.06.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yatırımcıların gözü halka arz takviminde, her gelişme dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Haziran ayında halka arz olmaya hazırlanan iki şirket var; Efor Çay Sanayi ve Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi. İki şirketin de halka arz kapsamında merak edilen tüm detaylarını derledik. İşte, 2024 Haziran halka arz takvimi...

        • 2

          EFOR ÇAY SANAYİ HİSSE FİYATI NEDİR?

          Firmanın hisse fiyatı 14,50 TL olarak belirlendi.

        • 3

          EFOR ÇAY SANAYİ KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 90 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağıtımı şu şekilde;

          - 1.1 Milyon katılım ~ 61 Lot (884 TL)

          - 1.5 Milyon katılım ~ 45 Lot (652 TL

          - 1.9 Milyon katılım ~ 36 Lot (522 TL)

          - 2.3 Milyon katılım ~ 30 Lot (435 TL)

          - 2.7 Milyon katılım ~ 25 Lot (362 TL)

          - 3.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (319 TL)

          - 3.5 Milyon katılım ~ 20 Lot (290 TL)

          - 3.9 Milyon katılım ~ 18 Lot (261 TL)

        • 4

          EFOR ÇAY SANAYİ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplayacak.

        • 5

          EFOR ÇAY SANAYİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 25 yatırımcılar,

          Yüzde 5 girişim sermayesi yatırımı,

          Yüzde 30 finansal borçların ödenmesi

          Yüzde 40 işletme sermayesi.

        • 6

          SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Firmanın hisse fiyatı 30 TL olarak belirlendi.

        • 7

          SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?

          Firma toplamda 59 milyon lot dağıtacak. Olası lot miktarı şöyle;

          - 1.1 Milyon katılım ~ 38 Lot (1140 TL).

          - 1.5 Milyon katılım ~ 28 Lot (840 TL).

          - 1.9 Milyon katılım ~ 22 Lot (660 TL).

          - 2.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (540 TL).

          - 2.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (480 TL).

          - 3.1 Milyon katılım ~ 14 Lot (420 TL).

          - 3.5 Milyon katılım ~ 12 Lot (360 TL).

          - 3.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (330 TL).

        • 8

          SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Firma 26-27-28 Haziran 2024 tarihinde talep toplayacak.

        • 9

          SEĞMEN KARDEŞLER GIDA ÜRETİM FON KULLANIMI

          Yüzde 50 İşletme sermayesi.

          Yüzde 20 Entegrasyon ve modernizasyon yatırımları.

          Yüzde 30 Yeni yatırımlar.

        • 10
        Emekli ve memur maaş zammı hesaplama
        Emekli ve memur maaş zammı hesaplama
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Konya'da 2. kez katliam gibi kaza! 2 günde 8 ölü!
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Diyarbakır ve Mardin arasında anız yangını: 5 ölü, 44 yaralı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        Baba öldü, oğlu ağır yaralı! Kanlı düğün!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        İrem Su 8 yaşındaydı... Bir anda dengesini kaybetti!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Karadeniz için yağmur, Marmara için poyraz uyarısı
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Herkesin yaşadığı durumların sebebi ne?
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Cipin kaldırımda çarptığı 2 yaya öldü
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Habertürk Anasayfa