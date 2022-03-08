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Halit Ergenç ile Bergüzar Korel'in oğlu Han 2 yaşında!

Bergüzar Korel'den oğlu Han'a: Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün!

Geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alan oyuncu çift Bergüzar Korel-Halit Ergenç'in oğlu Han, 2. yaşına girdi. Oğlunun doğum gününde duygusal bir yazı yayınlayan Korel, "Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık ve gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün" ifadelerini kullandı

08.03.2022 - 16:28 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, geçtiğimiz yıl kasım ayında kızları Leyla'yı kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşamıştı. Bir süredir İngiltere'de bulunan ünlü çiftin oğlu Han, 2. yaşına bastı.

  • Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve annelik deneyimlerini sık sık takipçileriyle paylaşan Korel, oğlunun doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme aldı. 

  • "SANA SARILDIĞIMDA KARNIM AÇKEN DOYUYOR"

    Anne-oğul pozunu sosyal medyadan yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

    Seni gördüğümde dünyanın tüm mevsimleri üzerime yağıyor sanki... Sarıldığımda karnım açken doyuyor, öptüğümde sanki susamışsam kana kana su içmişim gibi ferahlıyor içim.. Her geçen gün hayata dair olan cümlelerinle bilgeliğine daha da inandırıyorsun her birimizi. Dünyaya gelişindeki kolaylık hayatın boyunca hep seninle olsun. Kirpiklerindeki mutluluk, saçlarındaki ışık ve gülüşündeki dünya hep sağlıkla dönsün yavrum. Ailemize katıldığın bugün bana en güzel gün. Hepimize hediye... İyi ki doğdun can Han'ım.

  • DOĞUM FOTOĞRAFINI YAYINLAMIŞTI

    Geçtiğimiz şubat ayında da oğlu Ali'nin 12. yaş gününü kutlayan Bergüzar Korel, çocuğunun doğumunda çekilen fotoğraf ile son halinin yer aldığı kareyi Instagram'dan yayınlamıştı. 

  • "BEN BU HAYATTA EN ÇOK ANNELİĞİ SEVDİM"

    Oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih eden Korel, gönderisine şu ifadeleri not düşmüştü:

    Ali’m... Güneşim... Bu hayatta ben en çok anneliği sevdim. Senin sayende... Dünyamı değiştirdin... Evladımız olduğun için sonsuz bir mutluluk duyuyoruz ama sen hepimizden bağımsız bir birey olarak herkesin hayatına ışık saçtığın için kardeşlerin ve ailen olarak kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz oğlum. Bu hayatta ruhunu hep özgür bırak şimdi olduğu gibi... Ben ve baban ömrümüz yettiğince, her koşulda, sen istediğin sürece bir nefes kadar uzağındayız sadece...

    Yüreğindeki merhamet, hoşgörü, empati ve hayata karşı duyduğun o büyük coşku, merak hiç bitmesin... Güneşim Ali’m... 12 yıl önce hayatımıza getirdiğin ışık, mutluluk için bin kez teşekkür ederim sana... Varlığına bin şükür annem. Nice mutlu yılların olsun. Hep birlikte...

    Ali'nin son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise, "Annesinin boyuna gelmiş." yorumlarında bulundu.

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