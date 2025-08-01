Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Halil Sezai: Her şeyi bıraktım - Magazin haberleri

        Halil Sezai: Her şeyi bıraktım

        Harbiye'deki Ajda Pekkan konserine pilot Elif Güveyler ile giden Halil Sezai, kariyeri ve özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu; "Her şeyi bıraktım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 08:25 Güncelleme: 01.08.2025 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her şeyi bıraktım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Halil Sezai, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Ajda Pekkan'ı izlemeye pilot Elif Güveyler ile birlikte gitti.

        "BIRAKTIM BU İŞLERİ"

        Basın mensuplarına röportaj vermek istemeyen Halil Sezai; "Ben kullanmıyorum, bıraktım bu işleri. Teoman 2 oldum" diyerek kameralardan uzak durmaya çalıştı.

        Halil Sezai, yanındaki kız arkadaşı Elif Güveyler ile ilgili şu yorumda bulundu; "Basına yansıması onun için problem olabilir" ifadelerini kullandı. Sezai, "Aranızda özel bir arkadaşlık var mı?" sorusuna ise "Bende o işler yok, her şeyi bıraktım" yanıtını verdi.

        Şarkıcılığının yanı sıra oyuncu kimliği ile de tanınan Halil Sezai, 'İncir Reçeli' filminin üçüncüsünün çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili sorulara dikkat çeken bir yanıt verdi ve "Söyleyeceğim şeyler problem olabilir, yapımcımız şu an hapiste İmamoğlu operasyonlarından dolayı" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Halil Sezai
        #Elif Güveyler

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Yemeklerinize kendi ellerinizle bakteri ekliyor olabilirsiniz!
        Yemeklerinize kendi ellerinizle bakteri ekliyor olabilirsiniz!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        "Beşiktaş'ta ciddi bir değişime ihtiyaç var!"
        Habertürk Anasayfa