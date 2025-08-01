Halil Sezai: Her şeyi bıraktım

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Halil Sezai, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser veren Ajda Pekkan'ı izlemeye pilot Elif Güveyler ile birlikte gitti.

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"BIRAKTIM BU İŞLERİ"

Basın mensuplarına röportaj vermek istemeyen Halil Sezai; "Ben kullanmıyorum, bıraktım bu işleri. Teoman 2 oldum" diyerek kameralardan uzak durmaya çalıştı.

Halil Sezai, yanındaki kız arkadaşı Elif Güveyler ile ilgili şu yorumda bulundu; "Basına yansıması onun için problem olabilir" ifadelerini kullandı. Sezai, "Aranızda özel bir arkadaşlık var mı?" sorusuna ise "Bende o işler yok, her şeyi bıraktım" yanıtını verdi.

Şarkıcılığının yanı sıra oyuncu kimliği ile de tanınan Halil Sezai, 'İncir Reçeli' filminin üçüncüsünün çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili sorulara dikkat çeken bir yanıt verdi ve "Söyleyeceğim şeyler problem olabilir, yapımcımız şu an hapiste İmamoğlu operasyonlarından dolayı" dedi.