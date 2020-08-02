92 yaşındaki usta oyuncu Haldun Dormen'in sahne ve kostüm tasarımcılığı yapan kardeşi Güler Dormen Yiğit, hayatını kaybetti. Acı haberi oyuncu Nedim Saban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Saban, paylaşımında "Haldun Dormen hocamızın kardeşi Güler Yiğit'in ölüm haberini çok üzülerek aldım" ifadelerini kullandı.

Takipçileri Dormen'e başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.