Hakkari'de teröristlere ait çeşitli malzemeler ele geçirildi
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 tüp, silah dürbünü, dipçik ve kıyafet ele geçirildi
Giriş: 26.10.2023 - 00:28 Güncelleme: 26.10.2023 - 00:28
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silah üstü dürbün, 5 büyük tüp, 6 küçük tüp, kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği ve kıyafet ele geçirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.