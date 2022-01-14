Kamyonette 53 kilo eroin ele geçirildi

DHA

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova ilçesinden batı illerine yüksek miktarda uyuşturucu madde götürüleceği ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları bir kamyoneti ilçe girişindeki uygulama noktasında durdurdu.

DHA'nın haberine göre; narkotik köpekleri 'Tipi' ve 'Pars' ile kamyonette yapılan aramada, 2 çuval içerisinde 53 kilo 200 gram eroin ele geçirildi. Sürücünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.