Adalet Bakanlığı Sınavları soruları ve cevapları yayımlandı! Hakimlik ve Savcılık Sınavı soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüle
Hakimlik ve Savcılık sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak soruları yanıt buldu. Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçıkları ve cevap anahtarları için ÖSYM'ye çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi. Adalet Bakanlığı Sınavları temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. İşte ÖSYM AİS ile Hakimlik ve Savcılık sınavı soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...
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Adalet Bakanlığı Sınavları soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Çoktan seçmeli olarak uygulanan sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi, Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ve İdari Yargı Testi yer aldı. Sınavların sona ermesinin ardından Hakimlik ve Savcılık sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Peki, Adalet Bakanlığı Sınavları soruları ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM ile Hakimlik ve Savcılık sınavı soruları ve cevapları PDF görüntüle...
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ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI TAMAMLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 8 ilde toplam 67 bin 527 adayın katılımıyla bu hafta sonu düzenlendi.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı) 21 Aralık’ta gerçekleştirildi.
Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat), İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-İdari Yargı) ise 22 Aralık Pazar günü yapıldı.
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ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Adalet Bakanlığı Sınavlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''21-22 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanan 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları’nın (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10’u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Aralık 2024 tarihinde saat 16.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 1 Ocak 2025 tarihi saat 23.59’da sonlanacaktır.''
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ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 1 Ocak 2025 tarihi saat 23.59’da sonlanacak.
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı Sınavlarının sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde erişime açılacak.
Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak olup ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
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HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacak.
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1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALINACAK
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavları sonucunda;
850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,
100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,
50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.