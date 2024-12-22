Adalet Bakanlığı Sınavları soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Çoktan seçmeli olarak uygulanan sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi, Adli Yargı Testi, Adli Yargı-Avukat Testi ve İdari Yargı Testi yer aldı. Sınavların sona ermesinin ardından Hakimlik ve Savcılık sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Peki, Adalet Bakanlığı Sınavları soruları ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM ile Hakimlik ve Savcılık sınavı soruları ve cevapları PDF görüntüle...