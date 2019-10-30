TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı TÜRK KOOP-İŞ Sendikası, bir süredir Koton’da örgütlenme çalışması yürütüyor. Çalışanlar sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyor. Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alanya mağazasında çalışan bir işçiyi bazı sosyal medya paylaşımlarını beğendiği için tazminatsız olarak işten attı. Şirketin Beşiktaş 2. Noterliği'nden gönderdiği fesih yazısında, “Söz konusu işçinin Instagram sosyal medya uygulaması üzerinde bir süreden beri şirketi haksız ithamlarla kamuoyu ve çalışanları nezdinde karalamaya çalıştığı, çalışanları kışkırtıp türlü gerekçelerle şirkete karşı itibarsızlaştırma amacı güden ‘Kotoncalisanlar’ kullanıcı adındaki Instagram hesabını takip ettiği, söz konusu paylaşımları ile ‘like’ diye tabir edilen uygunluk beyanıyla desteklediğinin tespit edildiği” belirtildi.

İşçinin şirketi tahkir eden, şirketin kamuoyunda yıllar içinde edindiği haklı itibara maddi-manevi zarar vermeye yönelik itibarsızlaştırma hareketinin bir katılımcısı haline gelmiş olması ve bu durumun şirkete karşı doğruluk ve bağlılıkla bağdaşmayan bir davranış olması sebebiyle iş akdinin İş Kanunu’nun 25/II hükümleri uyarınca kıdem tazminatı ödenmeksizin derhal feshedildiği kaydedildi.

KOTON NE DEDİ?

Habertürk’ün konuyla ilgili bilgi talebi üzerine Koton’dan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Türkiye’nin öncü moda ve giyim markası Koton olarak; kurulduğumuz günden bu yana çalışanlarımız ile birlikte kenetlenerek, onların gücü, ilhamı ve tutkusuyla Koton’u yurt içi ve yurt dışında 30 farklı ülkede 506 mağaza ile varlık gösteren bir dünya markası haline getirdik.

Son dönemde gerçeği yansıtmayan, yıpratıcı ithamlarla karşı karşıya kalmaktayız. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda markamıza zarar verecek saldırı, hakaret ve bazı çalışanlarımızı hedef gösteren içeriklerin yer aldığı tespit etmiştir. Bazı çalışanlarımızın hem çalıştıkları kuruma hem iş arkadaşlarına hem de müşterilerimize zarar veren bu tutuma destek verdiğini tespit etmek; kurum içinde derin üzüntü yaratmıştır. Bu yıpratıcı tutumun devam etmesi sonucunda, bu eylemleri sergileyen çalışanların iş akitlerine son verilmiştir. Nitekim Yargıtay’ın kararlarında ‘eleştiri sınırlarını aşan ve hakaret niteliği taşıyan sosyal medya paylaşımları işyerinde olumsuzluklara yol açması nedeniyle’ tazminatsız fesih nedeni olarak kabul edilmiştir. Ayrıca çalışanlarca gerçekleştirilen işveren aleyhindeki olumsuz davranışlar, imzaladıkları iş sözleşmelerinin ilgili hükümlerine de aykırılık teşkil etmektedir. Markamıza yönelik saldırılara karşı her türlü hukuki hakkımız saklıdır.

Koton, her geçen yıl yaptığı yatırımlarla ve üretiminin neredeyse tamamını Türkiye’de yapan, Türkiye’nin bayrağını dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıran markaların başında gelmektedir. Ülkemizden kazandıklarımızı, ülkemiz insanıyla paylaşmak arzusuyla her yıl istihdamını artırmayı sürdüren Koton, çalışanları ve müşterileriyle birlikte Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında 5 kıtada en beğenilen moda markası olma gayretiyle çalışmaya devam edecektir.”

TÜRK KOOP BAŞKANI ALEMDAR: MARKAYA KATKI VERMEK İSTİYORUZ

Yaklaşık 6 bin 500 kişinin çalıştığı Koton’da sendika olarak örgütlenmeye çalışan TÜRK KOOP – İŞ Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, en son H&M'de olduğu gibi, toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde elde edilen kazanımlardan dolayı sektörde büyük bir sendikalaşmanın başladığını söyledi. Koton’da yaklaşık 50 dolayında işçinin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle işten çıkartıldığını, bunların yüzde 99’unun sendikadan dolayı çıkartıldığını, belki içlerinde 1-2’sinin başka nedenler ile çıkartılmış olabileceğini iddia etti. Maksadını aşan bir paylaşım olduğunda işçilerin o kişiyi dışladığını, sendika olarak kendilerinin de buna izin vermeyeceklerini kaydeden Alemdar, sendikal örgütlenmenin anayasal bir hak olduğunu söyledi. Alemdar şöyle konuştu:

“Sendika olarak ne mağazanın boykot edilmesine, ne de markaya zarar verilmesine kesinlikle izin vermeyiz. Biz oraya değer katmaya geliyoruz. Markaya katkı vermek, değer katmak istiyoruz. İşverenin düşmanı değiliz. Türkiye’nin ekonomisini düşünen insanlarız. Önümüzdeki günlerde, tüketimden gelen gücümüzle sendikalı işyerlerini desteklemek için kampanya yapacağız. Bizden korkmasınlar. Ama çalışanların da hakkını hukukunu savunmak zorundayız.”

Alemdar, işten atılan işçilerin işe iade edilmesi için yarın Ankara’dan başlamak üzere toplu açıklamalar yapacaklarını belirtti.