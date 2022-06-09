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'Hakan: Muhafız' isimli dizinin uyarlandığı senaryonun davasında karar

Netflix'te yayınlanan ilk Türk dizisi olan 'Hakan: Muhafız isimli eserin uyarlandığı 'Kara Kalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi' isimli senaryoyu 3 kişinin yazmasına rağmen, kendi romanından uyarlamış gibi toplumda algı yarattığı iddiasıyla yazar Nilüfer Gökdel hakkında açılan davada karar çıktı

09.06.2022 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
'Hakan: Muhafız' isimli dizinin uyarlandığı senaryonun davasında karar - Magazin haberleri
'Hakan: Muhafız' senaryo davasında karar
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DHA

Mahkeme Nilüfer Gökdel'in kamuoyu nezdinde tek eser sahibi olarak anılmasının diğer 2 yazarın haklarına tecavüz ettiğine kanaat getirerek, yazarın 15'er bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacılar Seniha Aşkım Özbek ve Atilla Ünsa'ın avukatı Güzide Soydemir katıldı. Duruşmada davalı Nilüfer İpek Gökdel ile Doğan Yayınları'nın avukatları da hazır bulundu.

Oyuncu Hazar Erg&uuml;&ccedil;l&uuml; ile yazar Nil&uuml;fer İpek G&ouml;kdel
Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yazar Nilüfer İpek Gökdel

Davacı avukatı Güzide Soydemir, davalı tarafın söz konusu eser haklarını ihlal ettiğini ve ihlal etmeye devam ettiğini belirterek, "Karşı tarafın ihlal nedeniyle elde ettiği kar ıslah dilekçemiz kapsamında 110 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu bedelinin davalılardan tahsili ile tüm taleplerimiz yönünden davamızın tam kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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