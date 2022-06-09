'Hakan: Muhafız' senaryo davasında karar

DHA

Mahkeme Nilüfer Gökdel'in kamuoyu nezdinde tek eser sahibi olarak anılmasının diğer 2 yazarın haklarına tecavüz ettiğine kanaat getirerek, yazarın 15'er bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya davacılar Seniha Aşkım Özbek ve Atilla Ünsa'ın avukatı Güzide Soydemir katıldı. Duruşmada davalı Nilüfer İpek Gökdel ile Doğan Yayınları'nın avukatları da hazır bulundu.

Oyuncu Hazar Ergüçlü ile yazar Nilüfer İpek Gökdel

Davacı avukatı Güzide Soydemir, davalı tarafın söz konusu eser haklarını ihlal ettiğini ve ihlal etmeye devam ettiğini belirterek, "Karşı tarafın ihlal nedeniyle elde ettiği kar ıslah dilekçemiz kapsamında 110 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu bedelinin davalılardan tahsili ile tüm taleplerimiz yönünden davamızın tam kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz." dedi.