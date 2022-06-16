AZRA AKIN - ATAKAN KORU

Atakan Koru ile 2017'de nikah masasına oturan model ve oyuncu Azra Akın, 2018 yılında ise oğlu Demir'i kucağına almıştı. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan 2002 Dünya Güzeli, eşi ile bu fotoğrafını yayınlamıştı.