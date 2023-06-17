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Hakan Çalhanoğlu: Daha iyi olmalıyız

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Letonya galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada daha rahat bir maç olabilirdi dedi. İşte Hakan'ın açıklamaları...

Giriş: 17.06.2023 - 00:38 | Güncelleme: ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu: Daha iyi olmalıyız
HABERTURK.COM

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Letonya maçının ardından konuştu.

Hakan, "Çok şükür 3 puanı aldık ama mutlu değilim. Adamlar 10 kişiyken son saniyeye kadar nefesimizi tutuyoruz. Bu maçlar hep zor geçiyor bizim için nedense. Saha küçük falan diyip bahane bulmamalıyız, daha iyi oynamalıyız." dedi.

Yıldız orta saha oyuncusu, sözlerine, "Kaptanlık sorumluluğunu üzerimde taşıyorum. Kötü oynadığımızda açıkça söylüyorum. Daha rahat kazanmalıyız. Kazandığımız için mutluyuz ama seyircilere rahat maç izletebilmeliyiz." diye devam etti.

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