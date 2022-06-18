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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Milli Takım oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, son maçta attığı penaltı golü ile grupta dördüncü maçlarını kazanarak, liderliklerini sürdürdü.

Verilen aranın ardından Çalhanoğlu, ailesiyle birlikte önceki akşam soluğu Alaçatı'daki bir tatlıcıda aldı. Çıkışta objektiflere yansıyan Hakan Çalhanoğlu, çocukları ile hasret giderdi. Futbolcu, kucağından inmeyen kızı ve oğluyla birlikte kendisini görüntüleyen muhabirlere poz da verdi.

"ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLEDİM"

Basın mensuplarıyla sohbet de eden Çalhanoğlu, çocuklarını çok özlediğini ve biraz daha Alaçatı'da tatil yapacağını ifade etti. Ünlü futbolcu, ardından ailesiyle birlikte oradan uzaklaştı.