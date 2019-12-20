"ÇOCUK TABİİ Kİ İSTİYORUM"



Soral, geçtiğimiz günlerde bebek sorularına, "Çocuk tabii ki istiyorum. Zaten çocukları da çok seviyorum ama zamanı var. Şu an yüzü olduğum bir marka var. Onun için fiziğime dikkat etmem gerekiyor. Onun dışında kısmet. İnşallah bir çocuğum olur" yanıtını vermişti.