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        Hakan Arslan, Sivasspor’dan ayrıldı

        Sivasspor'da sözleşmesi sona eren takım kaptanlarından Hakan Arslan, yaptığı yazılı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:56 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:21
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        Sivasspor ile sözleşmesi sona eren ve 11 yıldır kırmızı-beyazlı formayı giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Arslan, yaptığı yazılı açıklamayla camiaya veda etti.

        Arslan, açıklamasında şunları kaydetti:

        “2012-2013 sezonunda 24 yaşında iken kapısından içeri girdiğim Sivasspor'da takım kaptanlığına kadar yükselerek, bu ailenin bir parçası oldum. 11 sezon formasını terlettiğim Sivasspor'da 1 kez Türkiye Kupası şampiyonluğu, 4 kez Avrupa Kupaları heyecanı, 1 kez Türkiye Kupası'nda gol krallığı, 1 kez TFF 1. Lig Şampiyonluğu yaşarken, 365 maçla bu forma altında en fazla maça çıkan isim olmayı başardım. Çocuklarımın bile kendisini Sivaslı olarak tanıttığı bu şehirden ayrılmak kolay olmayacak. Bu kulübün ve taraftarların benim için özel bir yeri var. Burada geçirdiğim her anı daima gururla hatırlayacağım. Bu benim için sadece bir futbol kariyeri değil, aynı zamanda bir aidiyet ve tutku meselesi oldu. Sezonun sonuna doğru benim hiçbir şekilde fikrim alınmadan, görüşme dahi yapılmadan, 'Hakan Arslan, sezon sonu futbolu bırakarak teknik heyetimize dahil olacak' açıklaması yapıldı. Bu basiretsiz açıklamaları yapan ve benim kadar Sivasspor'a hizmeti bulunmayan yöneticilerin, benim kariyerim hakkında yapmış olduğu açıklamaları şaşkınlıkla takip ettim. Tüm bunlara rağmen, Sivasspor'a olan sevgim ve saygım nedeniyle bugüne kadar susmayı tercih ettim. Bu açıklamaları taraftarımızın takdirine bırakıyorum. Gelinen bu noktada, futbolculuk kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı geldi. Bu kararı verirken zorlandım. Çünkü burası benim için gerçekten çok özel bir yer. Benim bu şekilde Sivasspor'dan ayrılmama sebep olan yönetimimize de kırgın olduğumu ifade etmek isterim. Sivasspor'a hizmet etmek benim için büyük bir onurdu ve bu kulüpte oynamaktan her zaman gurur duydum. Taraftarlarımıza, beni bu büyük camiaya kazandıran Rıza Çalımbay hocama, eski başkan vekilimiz her zaman bizlere abilik yapan Erdal Sarılar'a, kulüp personeline, Sivas ve spor medyasına, beraber forma terlettiğim tüm takım arkadaşlarıma, teşekkür etmek istiyorum. Onlarla birlikte oynamak, benim için unutulmaz bir deneyim oldu ve onlarla paylaştığım her zafer için kendilerine minnettarım. Yeni maceraya yelken açarken, Sivasspor'a daima en iyi dileklerimi gönderiyorum. Bu kulübün ve taraftarlarının her zaman kalbimde özel bir yeri olacak. Ancak, futbolculuk kariyerimde yeni bir döneme başlama zamanı geldi. Futbol kariyerime bu yeni aşamada, yeni bir takımda ve yeni bir ortamda devam etme kararı aldım. Son olarak, Sivaslı Hakan Arslan olarak anıldığım bu şehirde, Sivasspor'a olan sevgim ve bağlılığım sonsuzdur. Kulübümün başarısı için bir Yiğido olarak daima destekçisi olacağım. Bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sağlıcakla”

        SİVASSPOR'DA 11 SEZON FORMA GİYDİ

        2012-2013 sezonunda Sivasspor’a transfer olan Hakan Arslan, kırmızı-beyazlı formayla toplamda 365 maça çıktı. 35 yaşındaki futbolcu, Sivasspor'da 50 gol kaydederken, 25 bin 828 dakika sahada kaldı.

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